Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на информационное агентство ASPI.News, журналисты, которого пообщались с народными депутатами.

19 декабря в Украине отмечают День святого Николая. Это один из самых любимым праздников детей, так как в ночь с 18 на 19 декабря под подушку деткам прячут подарки.

Народные депутаты Украины с трепетом и теплотой вспоминают, как в детстве получали подарки в это день. Парламентарии рассказали, что находили под подушкой в этот праздничный день.

По словам народного избранника от «Слуги народа» Александра Кучуры, он в основном получал сладости в этот день.

«Мне святой Николай приносил шоколадки, конфеты… Но розгу ни разу не приносил», — сказал он.

Кроме того, некоторые депутаты рассказали, какой подарок им заполнился больше всего. Например, народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец сказал, что очень радовался выпечке, которую готовила его мама. Он отметил, что его детство припало на 1950-е годы.

«Мама выпекала коржики, посыпала маком, картофель запекала. Это было большое счастье, больше всего это запомнилось», — поделился политик воспоминаниями.

Разоткровенничалась и народная избранница, глава партии «Голос» Кира Рудык. Однажды в детстве она получила на день святого Никола игрушку в виде собаки – это и стало ее самым теплым воспоминанием.

«Мне и моей младшей сестре святой Николай принес игрушку собачку, которая идет, а потом прыгает через собственную голову. Это было что-то необычное. Я помню, что нам завидовали все дети, которые жили по соседству. Мы долго этой игрушкой игрались. Это одно из самых теплых воспоминаний», — сказала политик.

А вот внефракционной народной избраннице Людмиле Буймистер больше всего запомнилось, как ее дядя принес на день святого Николая 5 килограмм мандаринов.

«Тогда это был огромный дефицит. Пока родители праздновали — я все съела», — вспомнила народная избранница.

Сейчас же многие народные депутаты являются родителями, а кого-то уже есть внуки. Поэтому, по их словам, сейчас уже они в роли «Николайчика».

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