Второй Азаров: украинцы возмущены, что министр Аваков не может нормально разговаривать на украинском языке (ВИДЕО)

Общество
Христина Качоровська0
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Возмущение вызвало выступление министра на презентации приложения «Дія».

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото slovoidilo.ua

Видео с презентации приложения выложил премьер-министр Алексей Гончарук. Но вот некоторых пользователей больше заинтересовало не приложение, а выступление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «varta1«.

В частности, пользователи отметили, что Арсену Авакову очень сложно говорить на чистом украинском языке и он часто использовал российские слова. Такой говор напомнил пользователям соцсети то, как разговаривал Азаров и в комментариях посыпались возмущения:

«Азиров вернулся в роли Авикова»;

«Это просто стыдно слушать»;

«Да говори уже на русском, Борисович… А то из ушей кровь пошла»;

«Так разговаривать на родном языке — это позор»;

«Черт-кровосися, ты когда уже украинский язык выучишь?».

 

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Напомним, ранее мы писали, что продюсеры телеканала «1+1» влиплив скандал, заявив что украинский язык подходит только для комедий.


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