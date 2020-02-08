Второй Азаров: украинцы возмущены, что министр Аваков не может нормально разговаривать на украинском языке (ВИДЕО)

Возмущение вызвало выступление министра на презентации приложения «Дія».

Видео с презентации приложения выложил премьер-министр Алексей Гончарук. Но вот некоторых пользователей больше заинтересовало не приложение, а выступление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «varta1«.

В частности, пользователи отметили, что Арсену Авакову очень сложно говорить на чистом украинском языке и он часто использовал российские слова. Такой говор напомнил пользователям соцсети то, как разговаривал Азаров и в комментариях посыпались возмущения:

«Азиров вернулся в роли Авикова»; «Это просто стыдно слушать»; «Да говори уже на русском, Борисович… А то из ушей кровь пошла»; «Так разговаривать на родном языке — это позор»; «Черт-кровосися, ты когда уже украинский язык выучишь?».

Напомним, ранее мы писали, что продюсеры телеканала «1+1» влиплив скандал, заявив что украинский язык подходит только для комедий.