Второй Азаров: украинцы возмущены, что министр Аваков не может нормально разговаривать на украинском языке (ВИДЕО)
Возмущение вызвало выступление министра на презентации приложения «Дія».
Видео с презентации приложения выложил премьер-министр Алексей Гончарук. Но вот некоторых пользователей больше заинтересовало не приложение, а выступление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «varta1«.
В частности, пользователи отметили, что Арсену Авакову очень сложно говорить на чистом украинском языке и он часто использовал российские слова. Такой говор напомнил пользователям соцсети то, как разговаривал Азаров и в комментариях посыпались возмущения:
«Азиров вернулся в роли Авикова»;
«Это просто стыдно слушать»;
«Да говори уже на русском, Борисович… А то из ушей кровь пошла»;
«Так разговаривать на родном языке — это позор»;
«Черт-кровосися, ты когда уже украинский язык выучишь?».
Напомним, ранее мы писали, что продюсеры телеканала «1+1» влиплив скандал, заявив что украинский язык подходит только для комедий.