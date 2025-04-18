В украинском языке праздник Воскресения Христова можно называть «Пасха» и «Великдень». Эти слова Словарь церковно-обрядовой терминологии и 11-томный словарь украинского языка называют синонимами.
Кроме того, вариант «Пасха» встречается в украинских переводах Библии, поэтому не будет ошибкой использовать это слово для названия Воскресения Господня, информирует издание «НБН».
В то же время языковеды называют слово «Великдень» основным для украинского языка. Многие слышали его в присказке «Не я б’ю – верба б’є, віднині за тиждень Великдень». Также это название используется в других фразеологизмах и пословицах:
Обійдеться Великдень без гречаної паски (нежелание человека иметь лишние хлопоты);
Віддасть на рахманський Великдень (не отдаст никогда);
Рохкай, пацю, рохкай, іще не Великдень (обычай готовить колбасу на Пасху);
Не кожний день Великдень, а хліб не паска (не каждый день праздник или радость);
Де ще той Великдень, a він уже з крашанками носиться (про человека, который хвастает или что-то делает несвоевременно).
Отметим, что сладкий сдобный хлеб, который выпекают к празднику Воскресения Христова, называется «паска». Однако это слово также используется в пословицах и украинской литературе как название праздника.
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