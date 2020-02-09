9 февраля. Памятные даты

В этот день, в 1918 году, был подписан Брестский мирный договор, согласно которому Германская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империи и Болгарское царство признавали УНР самостоятельным государством.

Это был первый во время мировой войны мирный договор и первое выступление украинского государства на международной арене.

С начала декабря 1917-го войска большевистской России вели необъявленную войну против УНР. В течение месяца они заняли почти все Левобережье и Юг. 22 января 1918 ІV Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость УНР. Почти сразу делегация нового государства была отправлена в Берест (нынешний Брест в Беларуси) — на переговоры со странами Четверного союза — Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией.

Украинцы искренне надеялись на международное признание и поддержку. Зато большевистская делегация во главе с Львом Троцким пыталась доказать, что УНР вообще не существует, а территорию Украины контролируют войска Украинской ССР с центром в Харькове.

«Украинцы резко отличаются от российских делегатов, — записал в дневнике руководитель австро-венгерской делегации граф Оттокар Чернин. — Они много менее революционны и несравненно больше интересуются собственным краем, чем общим социализмом. Их усилия направлены на то, чтобы стать как можно скорей самостоятельными. Они еще не совсем понимают: это должно быть полная международная самостоятельность, или самостоятельность в рамках федеративного государства».

Четвертной Союз признал Украину независимым государством с западной границей, существовавший между Австро-Венгрией и Россией до 1914 года. Холмщина и Подляшье отходили в Украину. Более подробную линию границы должна была установить смешанная комиссия в соответствии с этнографическим расселением, несмотря на желание самого населения. В то же время, Договор предусматривал установление дипломатических отношений между некоторыми странами, возвращение военнопленных, обмен гражданских интернированных, отказ от любых аннексий и контрибуций, немедленное восстановление экономических контактов и взаимный обмен товарами.

УНР обязалась до 31 июля 1918 года вывезти в Германию и Австро-Венгрию большое количество хлеба, сахара, мяса, сала, яиц, льна, угля и других товаров.

Воспользовавшись просьбой правительства УНР о предоставлении помощи в борьбе с большевиками, Германия и Австро-Венгрия направили в Украину почти полумиллионную армию. Оккупация нанесла большой ущерб престижу Украинской Центральной Раде среди народных масс. Несмотря на все потуги, трудно сложились также ее взаимоотношения с командованием оккупационных войск. Лишенная поддержки, Центральная Рада вскоре была разогнана оккупантами. Ей на смену пришел гетманский режим Павла Скоропадского, который, впрочем, тоже долго не продержался.

Договор от 9 февраля 1918 года спас УНР от поглощения большевистской Россией. 1 марта большевистские войска вынуждены были оставить столицу УНР Киев. Через неделю в город прибыло правительство Центральной Рады. Большевистская власть была свергнута, но ненадолго: через внутриполитические распри внутри украинского политикума, через год большевики снова были в Киеве.

События дня:

225 лет назад (1795) поселение Хаджибей на побережье Черного моря было переименовано в Одессу. Как известно, историческое поселение Хаджибей было основано в конце XIV в. во времена Великого княжества Литовского, впоследствии Северное Причерноморье вошло в состав Османской империи. В 1792 году, согласно Ясского мирного договора, территории к востоку от Днестра (в том числе и Хаджибей) отошли к Российской империи. 2 сентября 1794 года в поселении Хаджибей начались работы по строительству порта и города (именно эта дата считается днем основания Одессы). Присвоение Хаджибею названия Одесса объяснялось тем, что тогда ошибочно считали, что на месте этого поселения находилась древнегреческая колония Одессос. На самом деле Одессос располагался, как впоследствии выяснили ученые, на месте нынешнего болгарского города Варна.

Юбилеи дня:

174 года со дня рождения одного из самых известных немецких инженеров и предпринимателей, конструктора первых автомобилей «Даймлер» и «Мерседес», «короля конструкторов» Вильгельма Майбаха (1846-1929). Сначала сотрудничал с Готлиб Даймлер, в 1909 вместе с сыном Карлом основал собственную фирму Maybach-Motorenbau GmbH. Сначала компания занималась производством моторов для дирижаблей «Цеппелин», а после Первой мировой войны началось производство знаменитых автомобилей марки Maybach. После смерти Вильгельма Майбаха фирму возглавил его сын Карл. Во время Второй мировой войны Maybach поставлял двигатели для танков нацистской Германии. В феврале 1945 года завод Maybach в Фридрихсхафене подвергся бомбардировке американскими самолетами, а самого Карла Майбаха арестовали и отправили вместе с другими инженерами во Францию, где он занимался разработкой сверхмощных двигателей по заказу французского правительства. В 1960 году компания «Майбах» была приобретена концерном Daimler. В течение нескольких десятилетий выпускались новые модели Maybach люкс-класса, но в 2012 году марка Maybach была ликвидирована.

148 лет со дня рождения Василия 8Данилевича (1872-1936), украинского историка, археолога, нумизмата, музееведа. Окончил историческое отделение историко-филологического факультета Киевского университета, где его учителем был Владимир Бонифатийович Антонович (впоследствии Данилевич посвятил ему ряд исследовательских и научно-популярных трудов). После окончания университета Данилевич работал в Харьковском университете, а с 1907 его жизнь связана с Киевом — доцент, профессор университета и Высших женских курсов, в 1920-х годах — Института народного образования, в 1930-х — Института красной профессуры. Автор фундаментального труда по древней истории Киевской «Археологическая былое Киевщины» (1925), историографических исследований о Николае Костомарове, публикаций материалов многочисленных археологических исследований курганов на Сумщине, славянских древностей под Харьковом.

Годовщина смерти:

88 лет со дня смерти Дмитрия Багалия (1857-1932), украинского историка и общественного деятеля, одного из основателей и академика Украинской Академии Наук (1919). Ректор Харьковского университета (1906-1910), мэр Харькова (1914-1917). Родился в Киеве. Высшее образование получил на историко-филологическом факультете Киевского и Харьковского университетов. В 1906-1910 годах избирался ректором Харьковского университета. В течение 1906, 1910-1914 гг. Российская Академия наук выбирала Багалия членом Государственного Совета. В 1914-1917 — председатель Харьковской городской думы. В 1918 — член комитета для основания Украинской Академии Наук и с 1919 — председатель ее историко-филологического отдела, а затем член Президиума ВУАН. В течение 20-30-х гг. Преподавал историю Украины в Харьковском и Полтавском институтах народного образования, возглавлял созданную в Харькове научно-исследовательскую кафедру истории Украины, Институт истории украинской культуры, Центральное архивное управление УССР. Принимал активное участие в общественной деятельности, был организатором высшей школы в Украине, дважды избирался председателем Бюро секции научных работников Украины. Как историк Дмитрий Багалий формировался под влиянием взглядов своего учителя Владимира Антоновича. В своей концепции исторического процесса был сторонником этнографически федерально-областных взглядов, которых придерживался также Николай Костомаров. Автор более 200 работ, касающихся в основном истории Слободской, Левобережной и Южной Украины 15-18 вв.

По материалам: ukrinform.ru