О том, какое мнение сложилось у известного американского промоутера Боба Арума относительно исхода поединка Усик vs. Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала Boxing News 24.

По словам 92-летнего Арума, «Цыганский король» вызывал у него некоторую степень разочарования, в частности, в период поединка с Фрэнсисом Нганну. Опытный спортивный функционер полагал, что Тайсон Фьюри по праву считается фаворитом в данном поединке из-за накопленного мастерства и массивных габаритов. Однако, неровный прогресс схватки удивил тем, как Фьюри вел себя в бою с Нганну, — «он был ужасен» по двум причинам: «либо он не тренировался, либо он просто стареет».

Таким образом, промоутер фактически признал, что британец победит украинца, только если отлично подготовится.

Арум резюмировал:

Если Тайсон выйдет в своей лучшей форме на бой с Александром, если мы увидим того Фьюри, который выходил на бои с Уайлдером и Уайтом, то ни Усик, ни любой другой «супертяж» не сможет его одолеть.

Ранее мы писали о том, что Усик откровенно отвечал, готов ли он ударить по рассечению Фьюри для достижения победы в бою.