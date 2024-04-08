О том, что первую сборку Android 15, Developer Preview, можно загрузить «по воздуху» не прибегая к каким-либо специальным тактикам, но лишь при условии наличия соответствующих навыков в IT-сфере и покупки определенных устройств заранее, потому лучше подождать официального полноценного обновления ОС, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Как и предыдущие версии, выпущенные в течение последних нескольких лет, самая ранняя сборка Android 15 для инженеров-разработчиков несколько ограничена списком смартфонов/планшетов, и выглядит нижеуказанным образом:

Google Pixel 8/Pixel 8 Pro;

Google Pixel 7/Pixel 7 Pro;

Google Pixel 7a;

Google Pixel 6/Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a;

Google Pixel Fold;

Google Pixel Tablet.

Ранее наш информационный портал писал о том, что IT-специалисты раскрывали ряд «секретных» настроек, которые появятся в Android 15.