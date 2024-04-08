О том, какое пособие будут выплачивать гражданам, временно поместившим осиротевших детей у себя — родственникам, знакомым, приемным семьям/детским домам семейного типа, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жолнович, такую разновидность полугодовой финпомощи правительство предусмотрело, чтобы вышеописанные категории неравнодушных граждан/структур, смогли обеспечивать детям необходимые условия и уход: в зависимости от возраста ребенка, сумма соцвыплат будет варьироваться от 6 407 гривен до 8 000 гривен (если у ребенка инвалидность — от 8 970 гривен до 11 190 гривен).

Глава Минсоцполитики объяснила 6-месячный период начисления подобной помощи детям:

Пока ему судом или органами опеки и попечительства предоставят статус и определят его дальнейшую судьбу — а это может быть длительный промежуток времени, до полугода, порой год.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики поясняли причину задержки выплат переселенцам в марте.