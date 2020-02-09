И смех, и грех: Путин угостил Лукашенко кашкой на воде, президент Беларуси отказался

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе поставок нефти и газа.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

В ходе встречи президенты договорились об условиях поставок нефти и газа в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — сказал он.

Российский газ Беларусь будет покупать по цене 127 долларов за 1 тысячу м³.

Переговоры проходили в несколько раундов. Между встречами президенты даже сыграли в хоккей.

Но особый интерес вызвал совместный обед Владимира Путина и Александра Лукашенко, который насмешил пользователей сети.

Путин пытался накормить Лукашенко диетической кашей:

«Кашку с утра ели?» — спросил Владимир Путин.

«Не на воде же!» — ответил Александр Лукашенко.

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, Вам понравится» — настаивал Путин.

Однако Александр Григорьевич отказался от угощения.

Сеть взорвалась злыми шутками, вроде этой, что Лукашенко не хотел повторить судьбу отравленного сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко сообщил о встрече с Путиным: момент истины наступил.