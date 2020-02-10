Освобожденные из ОРДЛО пленные заслуживают достойного соцобеспечения — Денисова

Освобожденные из плена "ЛНР" и "ДНР" должны получить достойное социальное обеспечение от государства.

Об этом отметила в Telegram Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Считаю, что украинцы, находившихся в плену на территории так называемых ДНР и ЛНР и потерявшие там свое здоровье заслуживают достойного социального обеспечения от государства, чтобы они могли скорее адаптироваться к мирной жизни", — написала она.

Омбудсмен заметила, что к ней поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем.

Она отметила, что информация относительно имущественных потребностей была передана в полном объеме профильным министерствам.

"Срок их реабилитации в ГУ "Лесная Поляна" заканчивается, и большинство из них не имеют собственных домов. В начале января работники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека собрали полную информацию о потребностях этих граждан, в том числе и в жилье", — сообщила омбудсмен.

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Также Денисова инициировала встречу работников Службы занятости, чтобы они ознакомили освобожденных лиц с услугами центров занятости и предоставили информационно-консультационные услуги по поиску работы.

По материалам: ukrinform.ru