Освобожденные из ОРДЛО пленные заслуживают достойного соцобеспечения — Денисова

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Освобожденные из ОРДЛО пленные заслуживают достойного соцобеспечения - Денисова

Освобожденные из плена "ЛНР" и "ДНР" должны получить достойное социальное обеспечение от государства.

Об этом отметила в Telegram Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Считаю, что украинцы, находившихся в плену на территории так называемых ДНР и ЛНР и потерявшие там свое здоровье заслуживают достойного социального обеспечения от государства, чтобы они могли скорее адаптироваться к мирной жизни", — написала она.

Омбудсмен заметила, что к ней поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем.

Читайте также:  Государственную страховую медицину могут запустить уже через два года

Она отметила, что информация относительно имущественных потребностей была передана в полном объеме профильным министерствам.

"Срок их реабилитации в ГУ "Лесная Поляна" заканчивается, и большинство из них не имеют собственных домов. В начале января работники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека собрали полную информацию о потребностях этих граждан, в том числе и в жилье", — сообщила омбудсмен.

Читайте также: Денисова требует от РФ лечения для больных украинских политзаключенных

Читайте также:  Трагедия в Княжичах: В суде дело может быть затянуто до бесконечности - юрист

Также Денисова инициировала встречу работников Службы занятости, чтобы они ознакомили освобожденных лиц с услугами центров занятости и предоставили информационно-консультационные услуги по поиску работы.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Старые сертификаты и новые “пороги”: какой будет вступительная кампания-2020

Таисия Слепцова

8 сентября. Памятные даты

Таисия Слепцова

Президент Европарламента приглашает Сенцова в Брюссель

Таисия Слепцова

Добавить комментарий