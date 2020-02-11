Азаров открыто оскорбил Садового: экс-премьер о решении мэра Львова обменять прах разведчика СССР

Общество
Родион Власов0

Бывший премьер-министр Украины считает мэра Львова Андрея Садового моральным уродом. Такого мнения Азаров начал придерживаться из-за того, что Садовой отказался отдавать прах советского разведчика Кузнецова его племяннице.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото — 112.UA

Об этой информации сообщил сам Николай Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает издание «НБН».

«Моральный урод Садовой решил предложить обменять прах разведчика СССР Кузнецова. Мэр Львова отказал племяннице этого разведчика в том, чтобы его прах был вывезен на территорию Россиойской Федерации. И все из-за того, что РФ не возвращает удерживаемых в плену украинцев. То есть, Садовой решил сделать прах Кузнецова предметом торга», — написал Азаров.

Читайте также:  В ближайшее время мы получим Томос – патриарх Филарет

Мнения же комментаторов разделились из-за политических соображений и разных ментальностей. Одни были согласны с Азаровым, поскольку такой поступок, по их мнению, говорит об отсутствии уважения со стороны Садового к умершим. Другие же раскритиковали бывшего премьера, который защищает мертвых людей, вместо того, чтобы заботиться о пленных украинцах, которые находятся в нужде.

Напомним, Лавров ответил Зеленскому насчет возвращения Донбасса: глава МИДа РФ о планах Кремля по Украине.


загрузка...

Похожие материалы

Квартирный учет переселенцев с инвалидностью : ВР приняла первое чтение законопроекта

Таисия Слепцова

«Орден святого Пантелеимона» создал профессионально-этическую комиссию

Таисия Слепцова

Коронавирус на лайнере Diamond Princess подхватил уже второй украинец

Таисия Слепцова

Добавить комментарий