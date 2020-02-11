Азаров открыто оскорбил Садового: экс-премьер о решении мэра Львова обменять прах разведчика СССР

Бывший премьер-министр Украины считает мэра Львова Андрея Садового моральным уродом. Такого мнения Азаров начал придерживаться из-за того, что Садовой отказался отдавать прах советского разведчика Кузнецова его племяннице.

Об этой информации сообщил сам Николай Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает издание «НБН».

«Моральный урод Садовой решил предложить обменять прах разведчика СССР Кузнецова. Мэр Львова отказал племяннице этого разведчика в том, чтобы его прах был вывезен на территорию Россиойской Федерации. И все из-за того, что РФ не возвращает удерживаемых в плену украинцев. То есть, Садовой решил сделать прах Кузнецова предметом торга», — написал Азаров.

Мнения же комментаторов разделились из-за политических соображений и разных ментальностей. Одни были согласны с Азаровым, поскольку такой поступок, по их мнению, говорит об отсутствии уважения со стороны Садового к умершим. Другие же раскритиковали бывшего премьера, который защищает мертвых людей, вместо того, чтобы заботиться о пленных украинцах, которые находятся в нужде.

Моральный урод Садовой предложил обменять прах советского разведчика Кузнецова. Он отказал племяннице легендарного Н. Кузнецова передать в Россию его прах до тех пор, пока РФ не вернет удерживаемых украинцев. То есть решил сделать прах погибшего предметом для торга. pic.twitter.com/uMhLm7u0EE — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) February 11, 2020

Напомним, Лавров ответил Зеленскому насчет возвращения Донбасса: глава МИДа РФ о планах Кремля по Украине.