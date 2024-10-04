Как сообщает «НБН» со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС), более 120 памятников россияне намерены внести в список так называемых объектов культурного наследия «ЛНР».

В перечень вышеописанных памятников попадут обелиски и монументы, возведенные в «честь» тех, кто продвигал репрессии советского строя и осуществлял насильственную коллективизацию на территории Украины. Кроме того, планируется поставить памятники «современным героям СВО», убивавшим, пытавшим и насиловавшим местное население.

Таким образом, на протяжении почти 100 лет, россияне проводят геноцид украинцев и открыто совершают преступления против человечности в нашей стране. Вполне очевидно, что в подобной искаженной реальности, не может идти речи о почтении памяти невинно погибших.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в путинских войсках солдат «подсаживают» на наркотики и отправляют на «мясные штурмы».