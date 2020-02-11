Пятерых украинцев проверяют на коронавирус — Скалецкая

Врачи постоянно держат связь с гражданами, вернувшимися из Китая, у пяти человек исследуют образцы на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Об этом на брифинге рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус", — сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что правительство с 30 января, когда ВОЗ выпустила рекомендацию странам усилить системы здравоохранения для противодействия распространению нового коронавируса, постоянно ведет подготовительные мероприятия, анализ, мониторинг заведений, систем реагирования, а также изоляции тех лиц, у которых будет выявлен новый коронавирус.

Читайте также: С лайнера Diamond Princess планируют эвакуировать пожилых людей

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. По состоянию на 10 февраля общее количество умерших от коронавируса в мире возросло до 910. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 40 тыс. 536, подавляющее большинство — в Китае. В то же время, по последним данным, 3281 человек выписаны из больницы после выздоровления.

Двое украинцев — членов экипажа лайнера Diamond Princess также заразились коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru