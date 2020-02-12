Под Кабмином митингуют международные перевозчики на фурах

Утром 12 февраля под зданием Кабинета министров Украины начался митинг международных грузовых автомобильных перевозчиков, которые требуют от правительства создать равные условия получения разрешений на международные грузовые перевозки и усовершенствовать е-систему бронирования этих разрешений.

Под Кабмином собралось несколько сотен дальнобойщиков, которые также пригнали грузовые фуры к зданию, сообщает корреспондент Укринформа.

Протестующие требуют от правительства решить кризис, который сейчас переживает отрасль. В частности, создать равные условия получения разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки независимо от количества транспортных средств в компании, а также отменить электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств и обеспечить общественный контроль использования и возврата разрешений.

Также митингующие требуют: обеспечения унормирования предварительного распределения «дефицитных» разрешений, увеличения количества представителей отрасли в Комиссии по распределению разрешений, проведения переговоров с другими странами по увеличению квот на международные разрешения, решения вопроса больших очередей на западной границе Украины и обеспечения возможности получить разрешение на перевозку грузов с превышением габаритно-весовых параметров за одни сутки.

Километровые ряды из грузовых фур с лозунгами на бортах "Чиновники, не издевайтесь над автоперевозчиками!" замечены также на подъездах к Киеву.

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий вышел к протестующим и предложил перевозчикам предоставить свои предложения на рассмотрение в министерство.

Также Криклий пообещал обсудить вопрос с польским коллегой по увеличению квоты на международные грузовые автомобильные перевозки для украинских перевозчиков.

"Дефицит создается из-за того, что нам создают торговые барьеры некоторые страны, которые должны быть партнерами. И здесь мы действительно должны объединять усилия. И не только под Кабмином поднимать этот вопрос, но и в международной плоскости. Чтобы те же поляки, которые нам "срезали" на 20% квоты и контингент разрешений в текущем году, чтобы они вернули (квоты — авт.) по крайней мере на тот уровень, который был. Я буду на этом настаивать, буду отстаивать интересы абсолютно всех перевозчиков и всей сферы. И на следующей неделе я снова встречаюсь с господином Адамчиком, с министром инфраструктуры Польши, и буду поднимать этот вопрос", — заявил Криклий во время общения с митингующими.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году Польша снизила до 160 тыс. количество разрешений для перевозок украинских грузов в Польшу или транзитом через Польшу. В 2018 году Польша выдала Украине 260 тыс. таких разрешений.

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В ноябре 2019 года стало известно, что Польша выделит дополнительно 10 тысяч разрешений на международные грузовые перевозки на 2019 год и еще 10 тысяч разрешений на 2020 год, которые можно будет использовать до конца 2019 года.

В январе 2020 года в Украине заработало е-бронирование разрешений на международные грузовые перевозки через Транспортный портал электронных услуг.

Через портал с 1 января 2020 года можно сделать предварительный заказ 60% всех видов разрешений, 40% остаются для оформления и выдачи по устному обращению в Пункт выдачи разрешений (ПВР).

По материалам: ukrinform.ru