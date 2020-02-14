Гладковский подал в суд на НАПК

Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский просит Окружной админсуд Киева признать противоправными и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 годы.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Олега Гладковского к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Истец просит суд признать противоправными и отменить решения НАПК о результатах полной проверки его деклараций 2015 (исправленной) и 2016 годы", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, среди других требований иска — отменить решение НАПК, которым было утверждено обоснованное заключение относительно выявления признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено решение о результатах проверки декларации Гладковского за 2015 год в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

На сегодняшний день судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

По материалам: ukrinform.ru