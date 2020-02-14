Под Офисом генпрокурора — акция в поддержку Кузьменко

Под Офисом генерального прокурора в Киеве акцию поддержки подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко проводят активисты.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в акции принимают участие около 50 человек.

Активисты требуют отпустить врача Кузьменко, которая сейчас находится в СИЗО, и говорят, что ожидают соответствующего решения от Киевского апелляционного суда, который рассмотрит дело 14 февраля.

В руках участники акции держат плакаты с надписями «Недостаточно доказательств — освобождай! Не освобождаешь — увольняйся!», «Свободу Юлии Кузьменко» и «Изменения меры пресечения».

Ситуация на акции спокойная. За правопорядком следят 15 правоохранителей.

Читайте также: Дугарь назначили психиатрическую и почерковедческую экспертизы — адвокат

Как сообщал Укринформ, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко — в виде содержания под стражей без определения залога.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда в отношении Антоненко.

3 февраля Печерский районный суд оставил Кузьменко под стражей.

Юлия Кузьменко — известный детский кардиохирург (эндоваскулярный хирург) и военный волонтер. Работает в детской больнице ОХМАТДЕТ, также работала в Институте Амосова.

По материалам: ukrinform.ru