В мире уже 1383 смерти от коронавируса, в Украине — ни одного случая

Общество
Таисия Слепцова0
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В мире уже 1383 смерти от коронавируса, в Украине - ни одного случая

В мире уже 1383 летальных случая из-за нового коронавируса, в Украине не выявлено ни одного случая заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 14 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 64 437 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1383 — летальных", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в Украине ни один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 не зафиксирован.

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Как сообщал Укринформ, кроме КНР, еще в 25 странах выявлено более 400 случаев инфицирования. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.

По материалам: ukrinform.ru


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