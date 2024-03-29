О том, что выявлена очередная партия неблагонадежных инвестиционных «цифровых авантюристов» в Интернет, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, вследствие внесения недостоверных сведений о лицензированной и «официальной» деятельности в государствах с развитыми финансовыми и фондовыми рынками, «черный список» небезопасных для инвестиций проектов пополнили:

Capital-Prof;

Crypto-Lloyds/Crypto-Lloyds-LTD;

ABNBITFX;

Advanced-Mining;

DotBig;

IncCrypto;

xChief-Ltd;

ParadTrade;

RWB-Group;

Avalon-Technologies;

RoboForex;

Fondexx.

Ранее мы писали о том, что в Украине усилили меры борьбы с неплательщиками налогов.