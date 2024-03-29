О том, что выявлена очередная партия неблагонадежных инвестиционных «цифровых авантюристов» в Интернет, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
В частности, вследствие внесения недостоверных сведений о лицензированной и «официальной» деятельности в государствах с развитыми финансовыми и фондовыми рынками, «черный список» небезопасных для инвестиций проектов пополнили:
- Capital-Prof;
- Crypto-Lloyds/Crypto-Lloyds-LTD;
- ABNBITFX;
- Advanced-Mining;
- DotBig;
- IncCrypto;
- xChief-Ltd;
- ParadTrade;
- RWB-Group;
- Avalon-Technologies;
- RoboForex;
- Fondexx.
Ранее мы писали о том, что в Украине усилили меры борьбы с неплательщиками налогов.
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