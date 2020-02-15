Христиане восточного обряда отмечают Сретение

Христиане восточного обряда 15 февраля празднуют последний большой праздник зимы – Сретение.

Полное и официальное название этого одного из двонадесятых праздников богослужебного года — Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

По Евангелию, в этот день маленького Иисуса принесли в Иерусалимский храм для обряда посвящения Богу. Произошло это на сороковой день после Его рождения. В храме Богородицу с Младенцем встретил старец Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит ожидаемого в Израиле Мессию («помазанника», «царя»). По преданию, Симеон ждал этого события 350 лет. Увидев младенца Иисуса, он узнал в Нем Спасителя. Старец взял Богомладенца на руки и предрек, что в этом ребенке — спасение для всех народов.

Смысл праздника в том, что прославляется «встреча» Симеона с Богом — признание того, что воплощение Бога в человека было реальным. Праздник отмечается на сороковой день после Рождества Христова и установлен в IV веке.

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В народе со Сретением, которое называли громницей или Зимобором связывали надежды на весну. Считалось, что в этот день встречается зима с летом. По этому поводу говорили: «Пришла Громница — зиме половица», поскольку «В этот день февраль к марту приехал».

В честь Сретения в церквях проводили службы, святили воду и свечи.

По материалам: ukrinform.ru