Как улучшить образование в школах: Зеленская провела совещание с министрами

Елена Зеленская и представители профильных министерств провели совещание по развитию безопасной и здоровой образовательной среды.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

"Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром образования и науки Анной Новосад, министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым и министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским, а также представителями других профильных учреждений провели рабочую встречу, на которой обсудили ход подготовки Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью национальной стратегии, которую во исполнение указа Президента Украины разрабатывают отраслевые министерства совместно с экспертами и общественными организациями, является "формирование безопасных, комфортных и здоровых условий обучения в учреждениях образования".

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Сейчас разработка стратегии находится на завершающей стадии, документ планируют утвердить до конца февраля.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru