Катастрофа самолета МАУ: Пристайко в Мюнхене обсудит помощь семьям погибших

На полях Мюнхенской конференции состоится встреча Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752, участие в которой примет глава МИД Вадим Пристайко.

Об этом информирует МИД.

«Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752, которая состоится на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, встреча группы состоится в субботу, 15 февраля в 10:45 по местному времени (11:45 по Киеву)

В состав международной группы входят Украина, Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан.

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Как сообщал Укринформ, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета, отрицая вероятность того, что лайнер был сбит. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

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Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвало сомнения у некоторых экспертов относительно того, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

По материалам: ukrinform.ru