Мобильное приложение «Дія» скачали уже 1,4 миллиона пользователей

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что мобильное приложение "Дія" загрузили уже 1 400 000 пользователей.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Дію" установили 1 400 000 пользователей. Это больше, чем все население Эстонии, наших дорогих партнеров, у которых весь мир учится цифровой трансформации. Перед нами стоят другие вызовы, другие победы", — сообщил он.

Как сообщалось, 6 февраля президент и премьер представили приложение государственных онлайн-услуг "Дія". Приложение должно стать простым и понятным единым сервисом для получения услуг государства. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, цель правительства — в течение трех лет оцифровать все государственные услуги, а 50 основных услуг — уже в 2020 году.

Бренд и концепция приложения были представлены 27 сентября 2019 года в Киеве. Именно тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тысяч украинцев, подавших заявки.

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Первый релиз приложения "Дія" содержит цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС).

Приложение "Дія" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и ПриватБанка.

"Дія" будет работать как при наличии интернета, так и в оффлайн режиме.

По материалам: ukrinform.ru