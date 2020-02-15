На 100 вакансий в Офисе генпрокурора претендуют почти 1,6 тысячи человек

Принять участие в отборе на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе генерального прокурора изъявили желание почти 1,6 тысячи человек.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"14 февраля 2020 года кадровая комиссия завершила обрабатывать присланные в пределах определенного срока документы от кандидатов на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе Генерального прокурора. 1597 человек изъявили желание участвовать в отборе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая кадровая комиссия по отбору на вакантные должности прокуроров в ОГ утвердила окончательный список из 1238 соискателей, которых допущены к прохождению первого этапа.

По его итогам около 300 человек с наибольшим количеством баллов будут допущены к тестированию на общие способности.

200 кандидатов, которые наберут больше всего баллов по результатам второго этапа (причем не меньше проходного балла, который определяется генпрокурором), будут допущены к собеседованию.

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После завершения этого процесса будет сформирован общий рейтинг кандидатов с наибольшим количеством баллов, которые успешно прошли отбор.

По материалам: ukrinform.ru