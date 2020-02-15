Пограничники запретили въезд в Украину «гражданину СССР»

Украинские пограничники запретили въезд в Украину гражданину Республики Молдова, который называл себя "гражданином СССР".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Нестандартная ситуация случилась в пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда. Гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима", — говорится в сообщении.

Мужчина обвинял украинских пограничников в госизмене по законодательству СССР, призывал переходить на сторону "советского союза". Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

"Стоит отметить, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство. В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле "BMW" с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики", — сообщили в ГПСУ.

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Тогда он нарушил требования законодательства относительно управления автомобилем без номерных знаков и относительно пропаганды тоталитарного коммунистического режима и его автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска (по статьям 185-10 и 202 КУоАП). Также ему запретили въезд в Украину на 3 года.

Фото: ГПСУ.

По материалам: ukrinform.ru