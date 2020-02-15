Расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета МАУ могут провести во Франции — Пристайко

Расшифровка информации с самописцев сбитого в январе над Ираном самолета МАУ может быть проведена во Франции.

Об этом сказал журналистам глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом в Мюнхене 15 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Не будет происходить открытие и считывание черных ящиков без Украины. Это то, что было четко оговорено с министром иностранных дел Ирана. Где физически это будет сделано? Там, где имеются достаточные технические возможности для того, чтобы обеспечить неповрежденное считывание всей информации. Это, например, может быть Франция, которая уже предложила свои услуги, там действительно есть оборудование и новейшее программное обеспечение», — сказал Пристайко.

По его словам, Франция — самый обсуждаемый вариант. Сейчас «только пару стран» способны сделать все на должном уровне, ведь ящики сильно повреждены. Надо быть особенно осторожными, когда речь идет о столь чувствительном политическом подтексте, добавил Пристайко.

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Он отметил, что иранская сторона утверждает, что по закону должна открыть их сама. Но им напомнили, что 30 дней было достаточно, чтобы, как записано в международных договорах, без задержки считать информацию. Если этого не было сделано, то у Ирана, очевидно, нет технических возnofollowможностей, и они должны обратиться к кому-то, у кого они есть.

Относительно суммы компенсаций, то была достигнута договоренность, что Украина возглавит процесс в переговорах с Ираном. О какой сумме будет достигнута договоренность между Украиной и Ираном, такая же сумма будет выплачена всем, включая граждан Ирана, сообщил Пристайко. Цифр он не назвал.

Как сообщал Укринформ, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета, отрицая возможность того, что лайнер был сбит. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

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Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвало сомнения у некоторых экспертов о том, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивает на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru