Сытник считает дело ПриватБанка одним из самых сложных

Общество
Таисия Слепцова0

Сытник считает дело ПриватБанка одним из самых сложных

ДиректорНАБУ Артем Сытник считает дело ПриватБанка одним из самых сложных среди дел, которые он когда-либо видел.

Об этом он сказал в эфире радио "Новое Время".

"Учитывая свой опыт, могу рассказать, что это наиболее сложное дело, которое я вообще видел. На сегодняшний день то дело, которое было у нас в 2017 году, сейчас расследуется вместе с производством, поступившим от Офиса генерального прокурора", — сказал Сытник.

Он добавил, что детективы НАБУ получили очень большой массив материала по этому делу. "Конечно, бывшим бенефициарам этого банка это не совсем нравится", — подчеркнул Сытник.

Он объяснил, что кроме того, что заинтересованные лица пытаются побудить медиа к освещению дела ПриватБанка в выгодном для себя русле, сложность дела заключается еще и в том, что детективы должны проработать огромные объемы информации.

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"Сложность в том, что банк работал длительное время, есть огромное количество транзакций, в том числе за рубежом, и это требует очень большого объема работы. В большей степени, он во многом уже сделан. И именно осознание этого и активность детективов как раз и побуждают к такой медийной защите, в том числе и в стенах парламента", — сказал он.

Как сообщал Укринформ, в ноябре 2019 года председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка передал дело в отношении Приватбанка в Национальное антикоррупционное бюро. Тогда Сытник подчеркивал, что дело, имеющее непосредственное отношение к выдаче ПриватБанком (до национализации) кредитов на связанных лиц — не совсем компетенция НАБУ.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Национального банка Украины и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривень.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Судебные споры продолжаются как в украинских судах, так и за рубежом.

По материалам: ukrinform.ru


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