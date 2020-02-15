ДиректорНАБУ Артем Сытник считает дело ПриватБанка одним из самых сложных среди дел, которые он когда-либо видел.

Об этом он сказал в эфире радио "Новое Время".

"Учитывая свой опыт, могу рассказать, что это наиболее сложное дело, которое я вообще видел. На сегодняшний день то дело, которое было у нас в 2017 году, сейчас расследуется вместе с производством, поступившим от Офиса генерального прокурора", — сказал Сытник.

Он добавил, что детективы НАБУ получили очень большой массив материала по этому делу. "Конечно, бывшим бенефициарам этого банка это не совсем нравится", — подчеркнул Сытник.

Он объяснил, что кроме того, что заинтересованные лица пытаются побудить медиа к освещению дела ПриватБанка в выгодном для себя русле, сложность дела заключается еще и в том, что детективы должны проработать огромные объемы информации.

"Сложность в том, что банк работал длительное время, есть огромное количество транзакций, в том числе за рубежом, и это требует очень большого объема работы. В большей степени, он во многом уже сделан. И именно осознание этого и активность детективов как раз и побуждают к такой медийной защите, в том числе и в стенах парламента", — сказал он.

Как сообщал Укринформ, в ноябре 2019 года председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка передал дело в отношении Приватбанка в Национальное антикоррупционное бюро. Тогда Сытник подчеркивал, что дело, имеющее непосредственное отношение к выдаче ПриватБанком (до национализации) кредитов на связанных лиц — не совсем компетенция НАБУ.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Национального банка Украины и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривень.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Судебные споры продолжаются как в украинских судах, так и за рубежом.

По материалам: ukrinform.ru