В Иране заявили, что не могут расшифровать “черные ящики” самолета МАУ, но никому их не передадут

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что Иран не может расшифровать информацию с «черных ящиков» сбитого 8 января самолета МАУ, однако передавать их другим странам не намерен.

Об этом сообщает NBC.

В частности, как отмечается в сообщении, Зариф признал, что Иран не может извлечь информацию из «черных ящиков» сбитого украинского авиалайнера, но сказал, что Тегеран не передаст их другим правительствам.

Министр поддержал решение Ирана не передавать «черные ящики» другим странам, отметив, что в соответствии с международными авиационными правилами, Тегеран вправе проводить расследование катастрофы самолета.

Как отметил Зариф, Ирану необходимо программное обеспечение, кабели и дополнительные знания от США или других западных стран, чтобы иметь возможность расшифровать информацию в «черных ящиках». «Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не поделились с нами опытом?» — заявил он.

По словам Зарифа, сейчас с «черными ящиками» не ведут никаких работ. «Нет. Мы не коснемся «черных ящиков» без присутствия всех заинтересованных сторон», — сказал он.

Как сообщал Укринформ, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

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Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета, отрицая вероятность того, что лайнер был сбит. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвало сомнения у некоторых экспертов относительно того, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивает на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

По материалам: ukrinform.ru