<img class="aligncenter" title="В Украине чтят участников боевых действий на территории других государств » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/8ced2b3e141c689fd055d53180e281c2.jpg» alt=»В Украине чтят участников боевых действий на территории других государств» width=»100%» />

В Украине сегодня, 15 февраля, День чествования участников боевых действий на территории других государств.

День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен Указом Президента от 11 февраля 2004 года.

Эта дата выбрана не случайно: 15 февраля 1989 ujlf завершилась советская военная интервенция в Афганистане. Через горнило той войны прошли 160 тысяч украинцев, 12 тысяч из них получили ранения, контузии, были покалечены, а 3360 — не вернулись домой.

Кроме афганской, во времена СССР, украинские военные участвовали и в других локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 иностранных государств — они выполняли «интернациональный» долг в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике на острове Куба и в других «горячих» точках.

После обретения Украиной независимости наши военные специалисты стали участниками многих миротворческих миссий. По данным Министерства обороны Украины, с 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 44 тыс. военнослужащих.

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С самого начала войны на востоке Украины тысячи ветеранов, прежде всего «афганцев», выступили на защиту родной земли. Сейчас они проходят службу в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других силовых подразделениях.

В этот день обычно проходит ряд торжественных мероприятий и церемоний — возложение цветов к памятным знакам, проведение митинга-реквиема, встреч с участниками боевых действий на территории других государств. В храмах и монастырях проводятся панихиды по погибшим и умершим участникам боевых действий на территории других государств.

По материалам: ukrinform.ru