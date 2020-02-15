Зеленский встретился с Цукербергом

Президент Владимир Зеленский встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Фото со встречи глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сближаем мир. Делаем это вместе!", — подписал Зеленский фотографию с Цукербергом.

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Как сообщалось, Зеленский 14-15 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По материалам: ukrinform.ru