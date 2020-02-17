При себе иметь паспорт: в Киеве и области пройдут масштабные учения СБУ

Общество
Ник Петров0
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С 17 по 22 февраля в Киеве, а также в прилегающих районах и в Белой церкви пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.liga.net.

Паспорт иметь при себе.
В Киеве и бласти проходят масштабные учения СБУ. Фото: news.liga.net.

В данном мероприятии также будут принимать участие подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. В связи с сосредоточением в отдельных районах спецназа и военных, Служба безопасности Украины призвала граждан столицы и Киевской области сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ограничениям.

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Также СБУ просит соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось о том, что СБУ разоблачила схему некачественного ремонта самолетов.


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