При себе иметь паспорт: в Киеве и области пройдут масштабные учения СБУ

С 17 по 22 февраля в Киеве, а также в прилегающих районах и в Белой церкви пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.liga.net.

В данном мероприятии также будут принимать участие подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. В связи с сосредоточением в отдельных районах спецназа и военных, Служба безопасности Украины призвала граждан столицы и Киевской области сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ограничениям.

Также СБУ просит соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось о том, что СБУ разоблачила схему некачественного ремонта самолетов.