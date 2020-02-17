Россия не должна быть правопреемником СССР: судья Конституционного суда отделил РФ от Советского Союза









2

Судья Конституционного суда России Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на kommersant.ru.

По мнению судьи, Россия должна быть государством, конституционный статус которого будет непричастен к тоталитарным преступлениям Советского режима.

Также Арановский пояснил, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве».

При этом судья выразил уверенность в том, что Российская Федерация должна возмещать вред, причиненный властью СССР, но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду из положительной ответственности и по милосердию».

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии»,- заключил он.

Ранее сообщалось о том, судья Верховного суда ушла в отставку.