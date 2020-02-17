Сивохо анонсировал запуск Нацплатформы примирения и единства

В Украине 19 февраля стартует Национальная платформа примирения и единства, призванная начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.

Об этом 17 февраля в Facebook сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

"19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты". Меньше слов — больше дел", — подчеркнул советник.

Читайте также: Сивохо предложил привлечь церковь для урегулирования конфликта на Донбассе

Он отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

"Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но ещё больше работы предстоит", — добавил Сивохо.

По материалам: ukrinform.ru