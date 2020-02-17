Сивохо анонсировал запуск Нацплатформы примирения и единства
В Украине 19 февраля стартует Национальная платформа примирения и единства, призванная начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
Об этом 17 февраля в Facebook сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.
"19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты". Меньше слов — больше дел", — подчеркнул советник.
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Он отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.
"Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но ещё больше работы предстоит", — добавил Сивохо.
По материалам: ukrinform.ru