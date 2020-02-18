Боевики заявили, что бойцы ВСУ первыми атаковали их позиции — штаб ООС

Когда противник понял, что совершить прорыв не удастся, решил «спихнуть» всю ответственность за масштабные бои на Украину.

В пресс-центре штаба ООС рассказали, что пророссийские террористы, при попытке перейти линии разграничения и атаке на позиции ВСУ получили достойный отпор.

Об этом пишет «НБН«.

Когда враг понял, что их планы сорвались, они попросили о режиме тишины, дабы забрать тело погибших и раненых:

«Придерживаясь международного права, Украина приняла такую гуманитарную просьбу противника, надеясь на их достоинство».

Но после этого противник поспешно выдал заявление, что это украинские военные первыми напали на них:

«Такие заявление показывают, что противник растерян и не контролирует ситуацию».

В ООС официально заявили, что бойцы ВСУ придерживаются Минских договоренностей и никогда первыми не нападают на противника.

Напомним, ранее мы писали, что боевики атаковали позиции ВСУ на Донбассе.