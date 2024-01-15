Как информирует «НБН», об этом в своем ТГ-канале написал находящийся в СИЗО Москвы бывший офицер ФСБ России, экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин.

Так, согласно словам террориста из России, в самое ближайшее время армия РФ исчерпает собственные резервы, и уже сейчас ей остро нужна будет новая волна масштабной мобилизации, однако Кремль на такой шаг не идет из-за опасений в преддверии выборов президента в России, то есть возможности падения рейтинга Путина.

Дословно из сообщения, которое написал Гиркин-Стрелков:

Возможно, ситуация развивается и не по наиболее худшему сценарию, но однозначно по очень плохому варианту. Мобилизации, по крайней мере до «выборов», пока что не будет. А «дыры в строю» и новые части будут пытаться залатать за счет контрактников, а также зеков. («Лунтик» уже ведь отчитался о наборе целых 452 000 на контракт до первого декабря. Но что интересно, что из указанной цифры большая часть или уже на фронте, или вообще не попадет туда. Поэтому что угодно будет делать, но ранее мобилизованных заменить тупо не кем. А это означает в свою очередь, что весной нам некем. А если не будет мобилизации, то это означает, что весной некем и нечем будет наступать.