Для библиотек в этом году закупят больше детской и подростковой литературы

За бюджетные средства в 2020 году для библиотек будет закупаться много книг, но фокус будет делаться именно на детскую и подростковую литературу.

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк сказала на брифинге в пресс-центре Кабинета министров, сообщает корреспондент Укринформа.

«В приоритетах деятельности Украинского института книги на 2020 год мы продолжаем финансирование закупки книг для библиотек. Хотя, как я уже говорила, государство из государственного бюджета не может себе позволить и не должно закупать миллионы книг для всех библиотек Украины. Но так или иначе мы продолжаем это делать, потому что понимаем, что не все органы местного самоуправления, не все объединенные территориальные громады имеют понимание, что такое культурный центр, такой как библиотека », — сказала Подоляк.

По ее словам, сосредоточатся на закупке на детской и подростковой литературы, поскольку в МКМС считают, что навыки чтения, интерес к чтению, умение работать с текстом и как результат — развитие критического и аналитического мышления закладывается именно в детстве.

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«Мы сделали фокус на чтении, большое количество программ Института украинской книги будет связано с продвижением чтения, с поддержкой тех мероприятий, которые будут поощрять чтение», — добавила Подоляк.

По материалам: ukrinform.ru