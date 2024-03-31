Как информирует «НБН», об этом проинформировал Андрей Небытов, заместитель главы НПУ.

Дословно из заявления Небытова, сделанного на странице в соцсети Facebook:

Буча. Воздух пахнет кровью. Этот запах со мной навечно. Пыточные. Целые семьи, дети – убитые, замученные, сожженые. Это невозможно забыть. После деоккупации в Буче нашли 422 убитых мирных жителей, всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел. И эти цифры – не окончательные… Есть пропавшие без вести, их розыск продолжается.

Таким образом, согласно словам Небитова, множество из российских преступников уже нашли. НПУ начала более 116 000 уголовных производство по фактам военных преступлений России на территории нашей страны. Из них 23 000 осуществлены на территории Киевской области.

Пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевщины, остаются неузнанными 180 тел украинских граждан, отметил чиновник.

Напомним, ровно два года назад, 31 марта 2022-го, Буча была освобождена от российских захватчиков.