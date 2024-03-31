Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Украинской правды» со ссылкой на заявление главы ГУР МОУ Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона.

Дословно из заявления Буданова:

РФ в действительности уже более года строит железную дорогу, чтобы иметь возможность соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Данный процесс уже практически завершен. И этом может стать для нас весьма серьезной проблемой. Однако я надеюсь, что с сухопутным участком железной дороги мы сможем как-то справиться. В этом опыт у всех имеется. И Это гораздо легче, нежели вопрос Крымского моста.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Буданов пояснил применение РФ ракет «Циркон».