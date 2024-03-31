О том, что благодаря действию контракта Супряги с киевским клубом «Динамо», рассчитанному до лета 2026 года, этому спортсмену не слишком часто дают «поиграть», однако финансово поддерживают на весьма достойном уровне, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического издания «Украинский футбол».

Следует отметить, что Владислава Супрягу когда-то считали «новым Шевченко», «будущим сборной и всего украинского футбола», но текущем сезоне аутсайдеру дали сыграть лишь 33 минуты, и только в шести матчах. При этом, 24-летний форвард зарабатывает за такие «продолжительные» игры в столичном клубе не менее 35 000 евро/ежемесячно (около 148 000 гривен) или же 420 000 евро/ежегодно (почти 18 000 000 гривен).

Кроме того, профильный портал Transfermarkt оценивает трансфер Супряги в 800 000 евро (около 34 000 000 гривен).

Ранее мы писали о том, за что прокуратура Бельгии финансово наказала экс-капитана киевского «Динамо» Сидорчука.