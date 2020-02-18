Доллар остается на месте, евро чуть прибавил: курсы валют на 18 февраля 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник 18 февраля.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Курс гривны на 18 февраля 2020 года.
Нацбанк установил курсы валют на 18 февраля 2020 года.Фото: 24 Канал.

По данным госрегулятора Американский доллар остался на своем уровне, а европейская валюта немного прибавила.

По информации пресс-службы НБУ, 18 февраля стоимость одного американского доллара составит 24,4456 гривны.

1 евро будет стоить 26,4954 гривны;

1 российский рубль – 0,3848 гривны.

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Ранее сообщалось о том, что курс гривны к доллару США продолжает укрепляться.


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