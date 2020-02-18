На закупку книг для библиотек в этом году выделили 29 миллионов — Подоляк

На закупку книг для библиотек из бюджета Украинского института книги в 2020 году будет выделено 29 миллионов гривень.

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк заявила на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

«В этом году из бюджета Украинского института книги будет выделено около 29 миллионов гривень. Как я уже сказала, эти книги буду развезены или предоставлены тем библиотекам, которые покажут план своей работы, что они с теми книгами будут делать дальше. Потому что очень много книг бывает лежат на распределителях", сказала Подоляк.

По ее словам, в этом году больше всего будет закуплено детской и подростковой литературы.

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Заместитель министра отметила, что предусмотренная сумма составляет 40% от всего бюджета Украинского института книги. "Я скажу откровенно, что у нас была большая дискуссия о том, закупать ли, какое количество закупать, какой процент средств государственного бюджета направлять на то, чтобы закупать книги. Но когда мы проанализировали ситуацию, то должны сказать, что государство не в состоянии обеспечить все 33 тысячи библиотек ", — отметила Полодяк.

По материалам: ukrinform.ru