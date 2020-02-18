В мире — 73 335 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения обнародовало свежие данные о распространении заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.

Публикация об этом размещена на сайте Минздрава.

"По состоянию на 18 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 73 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 873 — летальные. Выздоровели уже 12 842 человека. 81,7% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая — Хубэй", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в странах Европы на сегодняшний день зарегистрировано 46 случаев заболевания (Германия — 16; Франция — 12; Великобритания — 9; Италия — 3; Россия — 2; Испания — 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Минздрав уверяет, что во всех областях созданы временные противоэпидемические комиссии и подготовлены региональные планы противоэпидемических мероприятий по предупреждению занесения и распространения случаев заболевания COVID-19.

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Йокогама, зафиксировано 349 случаев COVID-2019, в том числе у двух граждан Украины.

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За 14 и 15 февраля на лайнере обнаружено 133 (114 пассажиров, 19 членов экипажа) новых случая заболевания.

Все лица с положительным результатом были высажены и госпитализированы в инфекционные больницы в районе Йокогама.

На сайте Кабинета министров Украины опубликовано распоряжение от 03.02.2020 №93-р "О мерах по предупреждению занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной короновирусом 2019-nCoV".

Как сообщал Укринформ, по результатам последнего самого большого исследования китайских медиков, более 80% из исследованных 70 тысяч случаев коронавируса Covid-19 — мягкие, а самый большой риск коронавирус представляет для пожилых и больных людей. Кроме этого, эксперты указывают на повышенный риск для медицинских работников — внимание на это было обращено после того, как во вторник от коронавируса умер 51-летний директор госпиталя города Ухань в провинции Хубэй (эпицентр новой болезни).

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru