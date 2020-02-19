К Офису президента стянули спецтехнику: готовятся к возможным протестам

Как известно, в центре Киева в эти минуты проходит сразу несколько акций протеста.

А если конкретно, то сразу четыре митинга сейчас проходит возле Офиса президента Украины, сообщает «НБН«.

В частности, люди митингуют против закона «О медиа», против изменений для ФОП, против нового закона «О труде» и против рынка земли.

Помимо митингующих, под ОПУ заметили и спецтехнику. Пользователи соцсетей предполагают, что таким образом власть готовится к массовым протестам:

«Президент ждет гостей. Всё по высшему разряду».

Напомним, ранее мы писали, что полицейские опасаются массовых протестов в столице.