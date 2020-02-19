К Офису президента стянули спецтехнику: готовятся к возможным протестам
Как известно, в центре Киева в эти минуты проходит сразу несколько акций протеста.
А если конкретно, то сразу четыре митинга сейчас проходит возле Офиса президента Украины, сообщает «НБН«.
В частности, люди митингуют против закона «О медиа», против изменений для ФОП, против нового закона «О труде» и против рынка земли.
Помимо митингующих, под ОПУ заметили и спецтехнику. Пользователи соцсетей предполагают, что таким образом власть готовится к массовым протестам:
«Президент ждет гостей. Всё по высшему разряду».
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Напомним, ранее мы писали, что полицейские опасаются массовых протестов в столице.
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