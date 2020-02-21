Песков высказался о пенсионерке из Челябинска: нужно подробно выяснить, почему у нее такая мизерная надбавка

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о пенсионерке из Челябинска Елене Карпеня, которая после январской индексации получила прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Эту надбавку Елена Карпеня отослала в Кремль на имя главы государства.

При этом Карпеня заявила: «Лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей».

Отвечая на вопросы журналистов, Песков сказал, что необходимо выяснить подробности, какая у пенсионерки пенсия, почему она получила такую мизерную надбавку, какой у нее стаж.

«Давайте сначала вы подготовитесь, а потом мы продолжим этот разговор», — сказал Песков. После того, как журналист назвал и размер пенсии, и стаж пенсионерки, Песков попросил уточнить, что за пенсия. На это журналист не смог ответить.

Тогда пресс-секретарь призвал на конкретном примере не делать обобщений. Что же касается того факта, что надбавка отправлена Путину, Песков сказал: «Я не слышал об этом».

Ранее сообщалось о том, что пенсионерка отправила свою мизерную доплату к пенсии Путину.