Украинцы больше всего доверяют армии, а меньше всего — чиновникам и судам

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти украинцы больше всего доверяют ВСУ, ГСЧС, пограничникам и Нацгвардии, а меньше всего — чиновникам, прокуратуре и судебной системе.

Таковы результаты исследования "Оценка гражданами ситуации в стране, уровень доверия к исполнительным и правоохранительным органам власти, оценка деятельности правительства (февраль 2020 года)", проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"Среди исполнительных и правоохранительных органов власти чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%)", — говорится в исследовании.

В то же время недоверие чаще всего выражается государственному аппарату (чиновникам) — 77%, судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%).

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

По материалам: ukrinform.ru