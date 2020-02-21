Зеленский кроет всех трехэтажными матами — источник поведал, что творилось в ОП во время столкновений в Новых Санжарах

Как отмечают в Telegram-канале «Тёмный рыцарь», президент Украины довольно эмоционально воспринял ситуацию в Полтавской области, где начались столкновения во время размещения эвакуированных украинцев в местном санатории.

Об этом передает «НБН«.

«В Офисе президента просто смертельная ситуация. Зеленский бросается на всех, кроет всех трехэтажными матами. Тем временем, прямо в воздухе пытается переобуться Кирилл Тимошенко, который ищет любые оправдания. Бесконечные звонки Радуцкого, который просит какие-то тезисы, чтобы успокоить общество. Ему дают тезисы и он их озвучивает, хотя вообще не понимает, что происходит. Скалецкой не видно и не слышно, ей приказали заткнуться и не высовываться… всё разгребает Радуцкий, хотя он не умнее Скалецкой».

Источник пишет, что Кирилл Тимошенко также начал везде говорить, что во всём виноват глава ОПУ Андрей Ермак… Хотя потом всю вину начал спихивать на Авакова:

«Кирилл Тимошенко и Женя Кравчук решили обвинить во всем Авакова. Мол, он устроил провокацию и сам же поехал её прекратить. Такое вот бывает, господин президент, если окружать себя идиотами на подобии Радуцкого, а во главе МОЗ ставить министра для красивой обложки. Такое бывает, когда держишь возле себя Кирилла Тимошенко, который лишь ворует и пишет бред в телеграмме».

Напомним, ранее мы писали, как Новые Санжары принимают эвакуированных украинцев.