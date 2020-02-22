22 февраля. Памятные даты

В этот день, пять лет назад, в Харькове, во время шествия в память героев Небесной сотни произошел теракт, в результате которого погибли четыре участника марша.

22 февраля 2015 года, в Харькове на годовщину Революции Достоинства активисты планировали провести многолюдный Марш Достоинства. Участники акции должны были пройти от Дворца спорта до площади Конституции, где должна была состояться панихида по погибшим во время событий Евромайдана.

Однако, во время сбора участников у здания Дворца спорта в 13:10 террористами дистанционно была взорвана самодельная бомба на основе противопехотной мины, которая была начинена поражающими элементами.

В результате взрыва на месте погибли харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник полиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. 24 февраля умер еще один раненный — ​​18-летний студент Николай Мельничук. Кроме того, были ранены 9 человек.

После теракта СНБО Украины объявил в Харькове высокий уровень террористической угрозы и сообщил о начале проведения антитеррористической операции в городе. По факту взрыва прокуратура возбудила уголовное дело по статье 258 УК Украины «Террористический акт».

Уже 26 февраля 2015 года СБУ задержала трех харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова. Им было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов.

22 апреля 2015 года обвинительный акт направили во Фрунзенский райсуд Харькова. Суд длился 4,5 года. В конце концов, 28 декабря 2019 года обвиняемые в теракте возле Дворца спорта были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, но суд сразу изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их. Вероятно на следующий день, всех троих осужденных передали российской стороне во время обмена пленными.

Погибшие активист Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко были посмертно награждены орденом «За мужество» III степени. 22 февраля 2016 года в Харькове на проспекте Петра Григоренко вблизи места совершения теракта был открыт памятный знак погибшим.

Кроме того, в этот день, в 2014 году Верховная Рада 328 голосами поддержала постановление о самоустранении Виктора Януковича с должности Президента Украины, аргументируя такое решение самоустранения Януковича от выполнения своих обязанностей, и назначила внеочередные выборы Президента Украины на 25 мая 2014 года. Через два дня прокуратура возбудила против бывшего президента уголовное дело за массовые убийства мирных граждан и объявила его в розыск. Как известно, в ночь с 21 на 22 февраля Виктор Янукович покинул Киев и перестал выходить на связь. Узнав об этом, утром 22 февраля тысячи активистов, журналистов и волонтеров приехали в резиденцию екс-президента — Межигорье, чтобы проверить информацию о побеге Януковича. В резиденции никого не было. Кипы документов плавали в Днепре, а на записях камер наблюдения было видно, что ночью отсюда спешно вывезли несколько грузовиков драгоценных вещей.

Юбилеи дня:

288 лет со дня рождения Джорджа Вашингтона (1732-1799), американского государственного деятеля, первого президента США (1789-1797), главнокомандующего армии колонистов во время войны за независимость в Северной Америке в 1775-1783 годах. Традиционно 22 февраля во всех штатах США празднуют День рождения Джорджа Вашингтона, «отца-основателя» страны. Традиция отмечать его день рождения берет начало с 1778 года, через два года со времени провозглашения независимости США от Великобритании. Зимой 1778 года один из военных оркестров прибыл в город Уэлли-Форд, где располагался штаб Джорджа Вашингтона и исполнил в его честь несколько маршей. Так и появилась традиция.

232 года со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого философа. В 30 лет Шопенгауэр написал свой главный труд «Мир как воля и представление». Рукопись он прислал издателю Фр. А. Брокгаузу, сопровождая текст такими словами: «Моя работа есть… новой философской системой, причем новой в полном смысле слова: не подновленной изложением уже существующего, но ряд теснейшим образом связанных между собой мыслей, которые до того никогда не приходили в одну человеческую голову». Но большая часть тиража, как и боялся Брокгауз, пошла в макулатуру. Лишь впоследствии, проведенный Шопенгауэром метафизический анализ воли, его взгляды на человеческую мотивацию и желание, афористичный стиль письма повлияли на многих известных мыслителей, в частности Фридриха Ницше, Рихарда Вагнера, Людвига Витгенштейна, Эрвина Шредингера, Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда, Отто Ранка, Карла Юнга и Хорхе Луиса Борхеса.

163 года со дня рождения Роберта Стивенсона Смита Бейдена-Поуэлла (1857-1941), британского военного разведчика, основоположника Скаутского движения в мире. Родился в Лондоне, рано остался без отца, но мать приложила все усилия, чтобы хорошо воспитать семерых детей, четверо из которых были мальчиками. Семья ходила в походы, много путешествовала. В 19 лет Роберт поступил на службу в британскую армию. Служил в Индии, Афганистане, на Балканах, на Мальте, в Южной Африке и других тогдашних «горячих точках». Летом 1907 года 50-летний генерал-майор Роберт Баден-Поуэлл собрал группу из 20 юношей и организовал первый скаутский лагерь. Этот лагерь имел огромный успех. В следующем году Би-Пи издал первый учебник по Скаутингу «Скаутинг для мальчиков», оформленный собственными иллюстрациями. Эта книга дала толчок мировому движению молодежи и была вскоре переведена на 35 языков мира. Ею зачитывались десятки миллионов юношей, а скаутские кружки начали массово распространяться в Англии и многих других странах мира. В 1910 году Роберт Баден-Поуэлл по совету короля Великобритании Эдварда VІІ окончательно оставил армию и посвятил себя скаутскому движению, считая, что гораздо важнее воспитывать будущих достойных граждан страны, чем просто воинов для будущих войн. Вся дальнейшая его жизнь была посвящена скаутингу. Он написал «Учебник для волчат» (1916), «Мои приключения на службе разведчика» (1916), «Учебник для скаутмастера» (1920), «Что Скауты умеют делать» (1921), «Путешествие за успехом» (1922). В целом Би-Пи написал 32 книги. О нем говорят как о выдающемся военном, писателе, художнике, актере, он интересовался также резьбой по дереву, любительским кино; прекрасный организатор, почетный доктор шести университетов, кавалер 28 иностранных и 19 Скаутских наград и отличий. Баден-Поуэлл сам является ярким примером разностороннего самовоспитания для скаутов. Стоит заметить, что верной помощницей Роберта Байден-Поуэлла, а также основателем скаутского движения среди девочек была его жена Олан Бейденн-Поуэлл. Ежегодно 22 февраля, в день рождения Роберта и Олан Бейденн-Поуэлла, во многих странах мира отмечают Всемирный день мысли. В Украине скаутское движение существует с 1909 года. Первые очаги были созданы в Бахмуте в Донецкой и во Львове.

Годовщина смерти:

День памяти Елены Телиги (1906-1942), украинской поэтессы, общественного и политического деятеля. Ее короткая жизнь была похожа на вспышку: «Бешеная любовь к жизни и безумное презрение к смерти. Может ли быть более прекрасное и глубокое соединение?» Так писала и так действовала Елена Телига — поэт, литературовед, общественный и политический деятель, несомненно, одна из самых заметных фигур украинского зарубежья. Она вошла в жизнь «как в беззаботный танец», а вышла из него как мужественный воин. Рожденная под Москвой, она жила в Чехии, в Польше, но мечтала и думала, прежде всего, об Украине. Погибла она тоже в Украине — в оккупированном нацистами Киеве. На нее, как на украинскую патриотку, охотилось гестапо. Ее схватили в помещении Союза писателей, который Елена Телига возглавляла во время немецкой оккупации, посадили и расстреляли в Бабьем Яру. Ее муж — Михаил Телига, который не имел никакого отношения к литературе (был профессиональным инженером), добровольно пошел на смерть вместе с ней. «Здесь сидела и отсюда идет на расстрел Елена Телига», — выцарапала она на стене камеры №34 на улице Короленко, 33 — теперь Владимирской. А сверху — трезубец. Оттуда ее и повели на расстрел. «Я не видел человека, который бы так героически умирал, как эта красивая женщина», — якобы сказал один из немецких офицеров перед казнью украинской поэтессы. Можно сказать, что жизнь Елены Телиги делится на две половины: первая — довольно беззаботная, хотя и бурная, а вторая — идейно-героическая. Елена росла в русскоязычной среде. Семья жила в Петербурге, с 1918 года — в Киеве. Отец Елены — Иван Шовгенив был профессором Киевского политехнического института, во времена УНР возглавлял департамент в министерстве путей. После поражения Украинской революций семья эмигрировала в Чехию. Там Елена училась на историко-филологическом отделении Украинского педагогического института в Праге. В студенческие годы, до того русскоязычная, окончательно переходит на украинский. В 1926 году Елена вышла замуж за Михаила Телигу. Именно в Чехословакии она утвердилась как поэтесса и литературовед. Впоследствии, после знакомства с поэтом Олегом Ольжичем, в 1939 году она вступает в ряды Организации Украинских Националистов, работает в ее культурной референтуре. Готовит тексты листовок, воззваний, листовок, которые отправляли в Украину. После начала советско-немецкой войны, в июле 1941 года Елена вместе с писателем Власом Самчуком в составе одной из групп перешла Сян и отправилась во Львов, а 22 октября прибыла в Киев. Здесь поэтесса сразу погружается в культурную жизнь, организует Союз украинских писателей, сотрудничает с редакцией «Украинского слова», издает еженедельник литературы и искусства «Литавры». Такая деятельность не могла быть не замеченной гитлеровцами. Ее предупреждали об опасности ареста, предлагали оставить Киев, но она остались. Как пишет Олег Жданович, она ответила на все предостережения и советы друзей: «Меня ждут люди. Я не могу не прийти потому, что боюсь ареста… Если я не вернусь, то не забывайте обо мне. Если я погибну, то знайте, что свой долг исполнила до конца…» 22 февраля 1942 года Елену Телигу вместе с ее мужем и другими членами ОУН расстреляли в Бабьем Яру. На условном месте гибели украинских патриотов ныне установлен памятник.

По материалам: ukrinform.ru