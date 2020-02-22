Аваков рассказал, кого могут арестовать за столкновения в Новых Санжарах

В отношении шести лиц, которые в Новых Санжарах пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая гражданами, готовятся подозрения.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в программе «Свобода слова Савика Шустера», передает hromadske.

Он напомнил, что из задержанных 24 участников беспорядков отпустили всех, кроме одного, который направил автомобиль на правоохранителей.

«Еще шестеро, по его словам, в ближайшие дни получат подозрение с предложением суду о прямом аресте: «Это те, что бросили тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом и сломанными костьми», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточнил Аваков, речь идет о людях, которые бросали камни в автобусы, дрались с правоохранителями, препятствовали их работе и тех, кто кричал «Мы вас всех сожжем!».

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«Если мы себе это простим и отпустим их всех на волю и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем, чтобы те, кто вел себя недостойно и преступно, получили наказание», — подчеркнул министр.

Как сообщал Укринформ, утром 20 февраля в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

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Местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных в медицинском центре. Вечером произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

По материалам: ukrinform.ru