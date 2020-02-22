НСЗУ: частный медицинский бизнес считает тарифы на медуслуги экономически выгодными

Частный медицинский бизнес считает тарифы Национальной службы здоровья на медицинские услуги экономически выгодными.

Об этом на презентации Программы медицинских гарантий в Укринформе сказала вр.и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан.

"Чтобы сформировать тарифы (на медицинские услуги во вторичном звене — ред.), в течение 9 месяцев НСЗУ провела множество консультаций с профессиональным сообществом, с экспертами, в том числе международными профильными организациями, и вместе с ними сформировали усредненные тарифы. Мы не учитывали тарифы коммерческих клиник. Но имеющийся уровень тарифов оправдан. Это подтверждает тот факт, что сегодня 29 частных специализированных клиник подали заявки на более чем 70 предложений — это 70 пакетов — на заключение договора с НСЗУ… Это означает, что бизнес считает тарифы НСЗУ экономически выгодными”, — рассказала Мовчан.

Она отметила, что критика тарифов звучала еще на старте реформы первичного звена, когда их называли недостаточными.

По данным НСЗУ, сегодня 30% всех законтрактованных заведений — частные или ФЛП.

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Как отметила Мовчан, с запуском Программы медицинских гарантий и изменением финансирования больниц вторичного звена пациентам не придется платить из своего кармана, медицинские услуги будут предоставляться в тех медицинских учреждениях, которые способны их оказать. Для пациента будет предложен перечень медицинских услуг, возможность свободного выбора врача и больницы.

В целом, по ее словам, Программа медицинских гарантий призвана решить проблему высокой смертности. В ее рамках гражданам безвозмездно (то есть по оплате НСЗУ непосредственно больнице) будут предоставляться пять приоритетных услуг по направлениям, где фиксируется самая высокая смертность.

Первое — лечение острого мозгового инсульта в условиях стационара. Сейчас, привела пример Мовчан, лишь в 30% случаев инсульт лечится в заведениях, которые способны предоставить такое лечение, 20% пациентов умирают в больницах. С запуском Программы медицинских гарантий предусматривается: диагностика острого мозгового инсульта (КТ, МРТ, лабораторные исследования), круглосуточный мониторинг состояния пациента, лечение геморрагического и ишемического мозгового инсульта, в том числе с проведением тромболитической терапии при ишемическом инсульте, медикаментозное обеспечение и обезболивание, реабилитация в остром периоде.

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Следующее приоритетное направление Программы медицинских гарантий — лечение острого инфаркта миокарда в стационарных условиях. Пациент получит диагностику и динамическое наблюдение, проведение экстренных катетеризаций коронарных артерий сердца и восстановление кровотока по инфаркт-зависимой артерии, непрерывный мониторинг состояния пациентов, медикаментозное обеспечение и обезболивание, реабилитация в остром периоде.

Третий приоритет — помощь при родах с дежурной акушерской бригадой, обезболивание во время родов, лабораторные и инструментальные обследования, вакцинация согласно календарю прививок, меры первичной реанимации и стабилизации состояния роженицы и новорожденного.

Четвертое приоритетное направление — помощь в сложных неонатальных ситуациях: интенсивная терапия, респираторная поддержка — СРАР, неинвазивная и инвазивная искусственная вентиляция легких, лабораторные и инструментальные обследования, парентеральное питание, транспортировка ребенка выездной неонатальной бригадой, выхаживание новорожденных после пребывания в отделении интенсивной терапии.

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Пятое направление — инструментальные обследования для ранней диагностики онкологических заболеваний: маммография (40+ лет), колоноскопия (40+ лет), гистероскопия (50+ лет), эзофагогастродуоденоскопия (50+ лет), бронхоскопия (50+ лет).

Всего в Программе медицинских гарантий предусмотрено 27 пакетов медицинских услуг по разным направлениям. Программа стартует 1 апреля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru