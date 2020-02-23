23 февраля. Памятные даты

В этот день, в 2014 году, во время Революции Достоинства, в Симферополе прошел Всекрымский митинг, организованный Меджлисом крымскотатарского народа, в котором приняли участие более 5 тыс. человек.

Участники митинга требовали досрочных выборов Верховной Рады Крыма и наказания чиновников за сепаратизм, также они заявили о безусловной поддержке решений, принятых Верховной Радой 21 и 22 февраля и осудили режим Януковича, «виновного в убийстве десятков граждан Украины, которые выступили в защиту демократии и прав человека в Украине ».

В противовес этому, в Севастополе состоялся митинг пророссийских сил. Во время него активисты выбрали «народного губернатора» Алексея Чалого, который впоследствии стал одним из символов российской оккупации полуострова и «героем крымской весны».

Между тем в других регионах Украины продолжался «ленинопад», который начался еще 8 декабря 2013 года сносом памятника Ленину в Киеве напротив Бессарабского рынка. 23 февраля по всей Украине их было снесено 58, а в целом за февраль 2014 года — 345 бюстов и памятников.

Вместе с тем, по всей стране продолжалось переформатирования власти: отставки губернаторов прошли во многих областях Украины. Так, заявления на сложение полномочий председателя ОГА в то время написали в Луцке, Ровно, Черновцах, Закарпатье, Ивано-Франковске, Николаеве, Львове, Чернигове, Житомире.

События дня:

23 февраля 1944 года в СССР началась насильственная депортация чеченцев и ингушей с родины в Кыргызстан, Северный Казахстан и Западную Сибирь. Тотальному насильственному переселению в СССР при Сталине подвергались многие другие народы: немцы Поволжья, финны, калмыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, понтийские греки, болгары и армяне, которые проживали в Крыму, корейцы и турки-месхетинцы. Массовые депортации не обошли страны Балтии и Западную Украину. Всего в 1944 году было выселено на восток Советского Союза около 873 тысяч, а к октябрю 1948 года — 2 млн. 247 тыс. человек. Но операция под кодовым названием «Чечевица» по выселению вайнахов была наибольшей. Она началась в два часа ночи и завершилась 9 марта. В ней принимали участие около 19 тыс. оперативных работников НКВД, НКГБ и военной контрразведки «СМЕРШ», а также 100 тыс. военнослужащих войск НКВД — по одному на каждого из четырех выселенцев, включая детей, женщин и стариков. Все карательные отряды были заранее размещены на Северном Кавказе под видом фронтовых частей, как будто бы отведенных на переформирование. В шесть утра каждый чеченец услышал стук в дверь — на сборы давалось ровно 2 часа, затем людей грузовиками отправляли к ближайшим железнодорожным станциям, сажали в холодные «теплушки» (45 человек в вагоне с имуществом), и отправляли куда глаза глядят. Уже в течение первых суток депортации из населенных пунктов было вывезено более 300 тыс. человек. В полдень Берия телеграфировал Сталину об успешности спецоперации, а вечером пировал в Грозном. В июле 1944 года Сталину была предоставлена окончательная информация, согласно которой в феврале-марте 1944 года в Казахстан и Кыргызстан было выселено 602193 жителя Северного Кавказа, из них чеченцев и ингушей — 496460 человек, карачаевцев — 68327, балкарцев — 37406 человек. Случаев сопротивления было не много. По официальным данным, во время операции были убиты 780 человек, арестованы 2016. Уже после перестройки огласку получила страшная трагедия высокогорного аула Хайбах, когда из-за снега был сорван график депортации, и комиссар госбезопасности 3-го ранга Михаил Гвишиани приказал загнать людей в конюшню и сжечь, использовав такую же самую методику, которую применяли нацисты. Только 6 тыс. чеченцев смогли скрыться в горах. Выселили абсолютно всех. Единственное послабление дали чеченской партийной верхушке — могли брать с собой немного больше вещей и ехать в обычных пассажирских вагонах. Изгнание продолжалось фактически 13 лет. Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована, а ее территория разделена между соседними регионами — Ставропольским краем, Дагестаном и Северной Осетией. Указом от 8 марта 1944 года 714 участников депортации были награждены «за образцовое выполнение специальных заданий», в том числе и боевыми орденами. На протяжении многих лет тема депортации была запрещена даже для упоминания. Наложено на нее негласное табу и в нынешней кадыровско-путинской Чечне.

Юбилеи дня:

262 года со дня рождения Василия Капниста (1758-1823), украинского писателя, автора стихов, од, сатир. Однако в историю литературы он вошел, главным образом, как автор комедии «Ябеда» (1794), что высмеивала Екатерининское правосудие и имела большой успех у зрителей. После четвертого представления ее запретили, книги изъяли, а самого автора должны были отправить в Сибирь. Впоследствии император Павел I пересмотрел приговор, и Василий Капнист вернулся в родную Украину. Он перевел «Слово о полку Игореве», сопроводив его собственным комментарием, в котором впервые отметил украинское происхождение этого памятника древнерусской литературы. Василий Капнист происходил из старинного казацкого старшинского рода. До 18 лет служил в Измайловском и Преображенском полках (Петербург), окончил полковую школу. В 1778 году он выходит в отставку и переезжает в Украину. Его имение в с. Обуховка, что на Полтавщине стало центром украинской шляхетской оппозиции. Он возглавлял оппозицию российскому правительству, занимал различные выборные должности: маршала дворян Киевского наместничества, полтавского губернского маршала дворянства и тому подобное. Похоронен Василий Капнист в родной Обуховке, на берегу Псла.

В этот день 1879 года родился выдающийся художник, живописец с мировым именем — Казимир Малевич (1879-1935). Даже если кто-то и далек от живописи, в частности от всех течений, то не слышать об авторе знаменитого «Черного квадрата», как и о самом «Квадрате», не возможно. Родился Казимир Малевич в Киеве в семье Северина и Людвики Малевичей. Отец был инженером сахарного производства, семья часто переезжала из одного городка в другой, от одной сахарного к другому. До 17 лет жил на Подолье (Ямполь), Харьковщине (Пархомовка, Белополье), Черниговщине (Вовчок, Конотоп). Рисовать учился у Николая Пимоненко, в Киевской художественной школе (1895-1897). В 1904 году переехал в Москву, но потом, пожив недолго в белокаменной, красном Питере и белорусском Витебске, в 1927 году снова переехал в Киев. В 1927-1930 гг. преподавал в Киевском художественном институте, намеревался работать с Александром Архипенко. Но начало репрессий в Украине против интеллигенции заставило Малевича снова вернуться в Ленинград. Художник неоднократно признавался, что самые яркие впечатления и воспоминания, все цвета — украинские, из детства. Несколько лет назад вышел двухтомник писем Казимира Малевича и воспоминаний о нем («Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика») — наиболее полное и фундаментальное собрание текстов о жизни и творчестве художника, из которого можно узнать много интересного о незаурядной личности художника. Например, о том, что у него был сильный, властный характер. Хотя и был несколько косноязычным, но блестяще владел искусством риторики — супрематическими манифестами так и сыпал. Мог быть резким, обидчиком, самодуром. Любил подраться (особенно с Татлиным). Но его обожали многочисленные ученики (в отличие от Шагала). А еще он имел сильное обоняние (главное воспоминание детства — чесночный запах торговок салом, главное воспоминание юности — запах студента Академии искусств). Любил резонерствовать, например, давал советы Мейерхольду («Если ты будешь идти так дальше… то Станиславский в театральном мире победит»). Любил деньги и любил торговаться («Меня сейчас интересует сумма денег, которая дала бы мне возможность прожить года полтора в Берлине. Я думаю, что 500 марок в месяц хватит»). Любил жену («Милая и дорогая Наташа»), жил с ней, судя по всему, как старосветские помещики («Дождь, прохладно. Брюки разорвал сзади, а ключи от шкапа у тебя»), сюсюкал («Целую тебя крепко, любящий тебя Казик», в другом месте: «Целую крепко-крепко, боюсь кость чтоб не хрупнула. Целую, Казик»). И много всего другого — таких черт характера, которые как будто и не ожидаешь от автора «Черного квадрата». В 1930 году Малевич был арестован, сидел в тюрьме (его обвиняли в шпионаже), но вскоре выпустили. Вполне вероятно, что «наверху» знали о его болезни, поэтому и решили, что рано или поздно рак уничтожит художника так же как Колыма, либо пуля. В сентябре 2012 года Киевсовет переименовал улицу Боженко в улицу Казимира Малевича (именно на этой улице, тогда Бульонской, родился художник).

123 года со дня рождения Вячеслава Левандовского (1897-1962), украинского художника-аниматора, одного из зачинателей украинской мультипликации. Родился в Киеве. С детства увлекался музыкой, театром, балетом, живописью и графикой. Окончил Киевскую Академию художеств. С 1920 года работал художником в театрах, издательствах. С 1925 — на Одесской, потом на Киевской кинофабрике. Создал первые украинские мультипликационные фильмы: «Сказка о соломенном бычке» (1927), «Сказка о Белке-хозяйке и Мышке-воровке» (1928), начал работу над первой звуковой мультипликационной лентой «Тук-Тук и его товарищ Жук», завершенной в 1935 его учениками. Использовал технику плоскостных марионеток (сам конструировал марионетки и станки для их съемки). В 1930-1935 гг. снимал научно-технические фильмы. С 1936 работал на киностудии «Мосфильм» как аниматор и режиссер кукольного кино. Изобрел и ввел в производство «автоматический карандаш» — устройство для контроля покадрового движения куклы в пространстве. Левандовский впервые применил так называемый метод «эклера», когда актеров, играющих человеческих персонажей, снимают на пленку с нормальной скоростью — 24 кадра в секунду, а затем аниматор, подкладывая кадры отснятой пленки под свои рисунки, проверяет движение своего анимационного персонажа во времени, конечно, делая художественный отбор, обостряя движение.

Годовщина смерти:

В этот день в 1918 году в городской тюрьме Севастополя матросами-большевиками был расстрелян выдающийся крымскотатарский политический деятель Номан Челебиджихан (1885-1918). Известен как один из организаторов первого Курултая крымскотатарского народа, первый глава правительства, провозглашенной в 1917 году, Крымской народной Республики, а также первый муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши и Беларуси. Номан Челебиджихан также является автором стихотворения Ant Etkenmen («Я Поклялся»), которое стало национальным гимном крымских татар (утвержден 30 июня 1991 года Курултаем). Номан Челебиджихан — выдающийся сын своего народа, настоящий патриот своей родины и великий гуманист. Ему принадлежат слова: «Народы Крыма являются прекрасным букетом, и для каждого народа нужны равные права и условия, ибо нам идти рука об руку». Заключенная под его руководством программа деятельности содержала такой тезис: «Крымскотатарское национальное правительство призвано обеспечить счастье и нормальную жизнедеятельность не только коренному народу, но и защищать всех земляков, жителей полуострова от узурпации, анархии и бунта, защищать их жизнь и достоинство, и считает это своим священным долгом». Тело Номана Челебиджихан палачи выбросили в Черное море. Во времена большевистского режима крымскотатарский народ потерпел выселение из своей исторической родины, много лет скитался на чужбине, немало крымских татар сидело в тюрьмах всех советских правителей, начиная со Сталина, и заканчивая Горбачевым. После аннексии Россией Крыма, геноцид Кремля в отношении крымских татар не прекращается, а методы у оккупантов почти такие же, как у их предшественников-чекистов.

По материалам: ukrinform.ru