Эвакуированные в Новые Санжары иностранцы просят передать им книги на английском и испанском

Иностранцы, эвакуированные из китайского города Ухань в медцентр в Новых Санжарах просят передать им книги на английском и испанском языках.

Об этом в Facebook написал журналист Александр Махов, который находится в медцентре вместе с эвакуированными.

"Просьба от иностранных граждан, которых эвакуировали из Уханя и которые сейчас находятся на территории санбазы Нацгвардии. Просят книги на английском и испанском языках", — написал он.

Как сообщал Укринформ, утром 20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань из-за коронавируса. Среди эвакуированных были граждане Беларуси, Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Панамы и других стран.

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После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии, где люди будут находиться 14 суток.

От заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, умерли уже более 2400 человек во всем мире.

По материалам: ukrinform.ru