Скалецкая о ситуации в Новых Санжарах: Все хорошо, все здоровы

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проинформировала о позитивной обстановке в санатории в Новых Санжарах Полтавской области, где она находится вместе с эвакуированными из Китая украинцами.

Свой комментарий она разместила на странице в Facebook.

“У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из Министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по скайпу. Спасибо всей своей команде!”, — отметила глава Минздрава.

Читайте также: Скалецкая остается с эвакуированными в Новых Санжарах — Минздрав

В интервью DW она заявила, что Минздрав проводил много информационных мероприятий относительно ситуации с коронавирусом и эвакуации из китайского Уханя, но люди к этой информации не прислушались.

Министр указала также на информацию правоохранителей, что в акции протеста в Новых Санжарах принимали участие много агрессивно настроенных людей, которых местные жители не знали в лицо.

Читайте также: В Новых Санжарах сегодня нет никаких митингов или акций протеста — МВД

Напомним: ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Скалецкая якобы покинула территорию медицинского центра "Новые Санжары", где находятся на обсервации граждане Украины и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса. Сама министр заверила, что Новые Санжары не покидала и призвала граждан не сеять панику и не распространять фейки.

По материалам: ukrinform.ru